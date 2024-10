Juventus, Conceição verrà acquistato a titolo definitivo: svelate le cifre dell’affare

Per merito di un inizio di stagione brillante, la Juventus è quasi certa di riscattare Francisco Conceição dal Porto a fine stagione.

Juventus, Conceição: nessun dubbio sul riscatto

Secondo “Sportmediaset”, il club bianconero dopo aver acquistato l’attaccante in prestito secco la scorsa estate, adesso sarebbe pronto ad investire su di lui per renderlo una parte effettiva della squadra di Thiago Motta. La Juve, infatti, è pronta a versare nelle prossime settimane nelle casse del Porto 33-34 milioni di euro per fronteggiare anche la concorrenza di altri club che potrebbero essere interessati al portoghese.