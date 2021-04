Juventus, Ronaldo infortunato

La Juventus va a Bergamo per incontrare l’Atalanta per la 31esima giornata di Serie A. Uno scontro Champions quello contro i nerazzurri. Le due formazioni sono a solo un punto di differenza. Andrea Pirlo arriva in conferenza stampa per presentare il match e arriva anche la notizia dell’assenza di Cristiano Ronaldo perché infortunato.

Juventus, al posto di CR7 ci sarà Dybala

Andrea Pirlo sull’assenza di Ronaldo: “Abbiamo una defezione importante: Cristiano Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì. Il problema di è nato dopo la scorsa partita, ha lavorato un po’ in maniera differenziata, ma non è riuscito in settimana a spingere come riteneva opportuno e quindi preferiamo non correre rischi. Domani sarà titolare Dybala”.

Adesso l’unica cosa che conta è arrivare a fine stagione centrando gli obiettivi prefissati, domani sarà necessario battere la formazione di Gasperini. Pirlo afferma: “Abbiamo tutti in testa un unico obiettivo: arrivare più in alto possibile. Ci siamo ricompattati dopo la sconfitta col Benevento e il pareggio col Torino, abbiamo tanti punti di distacco dall’Inter, ma vogliamo chiudere alla grande il campionato”.

Pirlo sulla riapertura degli Stadi a maggio: “Siamo contenti che gradualmente si pensi a un ritorno del pubblico. È un bene per tutti e un bel messaggio non solo per il calcio, perché vuol dire che sta migliorando la situazione”.