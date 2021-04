Bologna-Spezia per la 31 giornata di Serie A. Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa: "Con lo Spezia voglio solo i 3 punti".

Bologna-Spezia

La 31esima giornata di Serie A prevede Bologna-Spezia. Uno scontro tra due compagini che provano a restare nella massima serie anche per la prossima stagione. Lo Spezia, squadra emergente in Serie A, sta facendo molto bene, la formazione di Mihajlovic avrebbe potuto fare ancora di più. Al momento le due formazioni sono rispettivamente in 11a e 14a posizione; Bologna con 34 punti, lo Spezia con 32.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Bologna-Spezia, Mihajlovic: “Giocare bene e arrivare al risultato”

Alla vigilia del match allo Stadio Dall’Ara di Bologna, previsto per domenica 18 aprile 2021 ore 15, parla il tecnico dei rossoblù: “Contro lo Spezia conta vincere, solo vincere. Visto che nelle ultime due partite abbiamo giocato bene e perso, beh, un po’ mi sono rotto: chiaro che il mio ideale di calcio è giocare bene per arrivare al risultato, ma domani conta assolutamente e solo una cosa, i tre punti“.

Sinisa domani seguirà il match dalla tribuna, perché squalificato, insieme a lui ci sarà Joey Saputo, presidente del Bologna, il quale manca in Italia da un po’. Il tecnico ha affermato: “È bello che venga, sono 14 mesi che non arriva, meglio tardi che mai. Se in tribuna parleremo di futuro? Domani no. Poi ci sarà tempo per tutto. Com’è vivere con un presidente che manca per tanti mesi? A volte all’inizio fa piacere ma alla lunga no: averlo vicino è un riferimento, tutti si sentono meglio e più tranquilli: non è mai successo che un presidente stesse tanto lontano dalla sua squadra ma è anche vero che non è mai successa nemmeno una pandemia e quindi avrà avuto le sue buone ragioni”.

Infine, c’è anche tempo per esprimere la propria opinione sugli stadi che a breve riapriranno: “Riaprono gli stadi? E per fortuna che è arrivato Draghi, finalmente uno giusto: io non sono italiano ma poi da non italiano a volte le cose si vedono meglio, però ora si può cominciare a respirare, fa cose più logiche”