Calciomercato Milan, il PSG su Calhanoglu: Maldini ha pronta l’alternativa

Il Milan vuole confermare i giocatori attuali e perciò vuole trovare un modo per convincere il Real Madrid a lasciare in prestito, almeno per un altro anno Brahim Diaz. Il giocatore sin dal suo debutto in maglia rossonera ha mostrato le sue qualità tecniche e fisiche e Paolo Maldini è rimasto ammaliato da lui.

Il classe 1999 è stato in grado di sostituire, quando necessario, in modo impeccabile il suo collega di reparto Hakan Calhanoglu che, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sembra essere finito nel mirino del PSG. L’intesa per il rinnovo stenta ad arrivare e così l’addio a parametro zero diventa sempre più realistico.

L’alternativa all’ex Leverkusen potrebbe essere Brahim Diaz, il 21enne che quando chiamato in causa ha dato sempre il massimo ed è riuscito a conquistarsi la fiducia del mister e dei tifosi. Inoltre, da sottolineare, è anche suo il desiderio di restare a Milano.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz verso la permanenza: lo scenario

Il Real Madrid più volte ha ribadito la volontà di non volersi disfare di un talento cristallino come Brahim Diaz. Florentino Perez punta tanto sul classe 1999 e così il Milan, più che puntare ad acquistarlo, potrebbe sperare di riaverlo in prestito per un altro anno, provando a inserire l’opzione di riscatto. Lo spagnolo al momento rappresenta la prima alternativa al turco.