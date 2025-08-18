Lorenzo Insigne ha chiuso con il Canada ed è rientrato in Italia. L’attaccante di origini napoletane si è rimesso sul mercato e attende la giusta offerta. In realtà l’ex attaccante del Napoli ha messo in stand-by tutte le offerte arrivategli quest’estate. I contatti avuti con Sarri della Lazio nelle scorse settimane hanno fatto sì che il giocatore non accettasse altre offerte.

Lazio, Insigne spera nella reunion con Sarri

I contatti tra Sarri e Lorenzo sono stati così forti al punto da convincere l’attaccante ad attendere eventuali evoluzioni della situazione in casa Lazio, considerando il blocco del mercato. Nei pensieri dello scugnizzo napoletano figura soprattutto l’idea di tornare alla corte del tecnico con il quale si è espresso al meglio durante la sua carriera.

Lorenzo Insigne si è svincolato dal Toronto, in seguito ad alcuni anni non semplici, il classe 1991 vede nella chiamata di Sarri l’occasione giusta per regalarsi una chiusura di carriera ad alto livello e magari anche di tornare in Nazionale in vista dei prossimi mondiali.

L’ex azzurro è consapevole dell’attuale impossibilità della Lazio di tesserarlo, ma nonostante questo ha deciso di mettere in pausa altre proposte: la sua volontà resta quella di indossare la maglia biancoceleste, anche se dovesse aspettare il prossimo mercato invernale.