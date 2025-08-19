Napoli, gli azzurri a caccia di un attaccante dopo l’infortunio di Lukaku

Da Pinamonti e Krstovic, a Vlahovic e Hojlund: ecco i nomi che valuta il Napoli

Napoli, i profili sondati da Manna e De Laurentiis

Il Napoli affronta una fase delicata della sessione di mercato dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, fermato da una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra che lo terrà lontano dal campo fino alla seconda metà di novembre.

La squadra di De Laurentiis si è immediatamente attivata alla ricerca di un sostituto capace di colmare il vuoto lasciato dal belga. Tra i nomi sondati, Hojlund e Embolo rappresentano opzioni concrete, mentre l’idea di puntare su Vlahovic si scontra con costi proibitivi. Il Napoli ha rivolto attenzione anche a Krstovic e Pinamonti, senza però concretizzare alcuna trattativa: al momento il direttore sportivo Giovanni Manna si limita a raccogliere informazioni e valutare scenari, in attesa di capire quale profilo potrà inserirsi con immediatezza nel progetto tecnico di Conte.

Nell’attesa di individuare il prossimo centravanti, gli azzurri hanno momentaneamente congelato il trasferimento di Cheddira all’Udinese, che nonostante i documenti scambiati e firmati con il club campano, attende ancora il via libera per sottoporre l’ex attaccante del Bari alle visite mediche.

L’urgenza resta evidente, e l’assenza di Lukaku lascia spazi che dovranno essere colmati da un innesto capace di garantire continuità offensiva. La stagione non è ancora iniziata, ma il Napoli deve già confrontarsi con la realtà dei fatti: trovare l’attaccante giusto non è solo una necessità, è un obbligo per non compromettere il percorso di un club ambizioso, pronto a reagire a questa battuta d’arresto.