Il Manchester United ha acquistato Sesko e nella stagione che verrà lo spazio per Rasmus Hojlund non sarà quello che desidera il giocatore. L’assenza di spazio in Inghilterra apre nuovi scenari per il futuro e apre alla possibilità di trasferirsi al Milan.

Milan

Dopo il primo contatto diretto di martedì sera tra i dirigenti rossoneri e il suo entourage, il danese ha appena deciso di aprire alla partenza verso la Serie A, inoltre è entusiasta di avere l’opportunità di lavorare con un allenatore vincente come Massimiliano Allegri. Manca comunque anche l’accordo tra i due club, anche se il Manchester United ha aperto al prestito, così come sarebbe disposto a parlare di un diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Il Milan non vorrebbe superare i 40 milioni di euro totali, mentre lo United punta a 6 milioni di prestito e oltre 40 milioni di riscatto. Dunque, tra le due società c’è una distanza di circa 10 milioni di euro sulla valutazione del centravanti danese.