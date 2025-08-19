Juventus, l’Al Ahli fa sul serio per Locatelli | La posizione dei bianconeri

Juventus, rifiutata la prima offerta da 25 milioni per il pupillo di Tudor

Manuel Locatelli resta incedibile per la Juventus, nonostante l’interesse concreto proveniente dall’Arabia Saudita. L’Al Ahli, Campione d’Asia in carica, ha individuato nel centrocampista bianconero l’elemento ideale per rafforzare la propria mediana e ha formulato un’offerta da 25 milioni di euro, con un ingaggio in doppia cifra destinato al numero 5 torinese. La Juventus, però, non ha neppure preso in considerazione la proposta: Igor Tudor conta su Locatelli come su un pilastro del progetto tecnico, titolare imprescindibile e guida dello spogliatoio.

Gli arabi potrebbero spingersi fino a 30 milioni, ma la porta juventina resta saldamente chiusa. Locatelli stesso preferisce rimanere a Torino, confermando il proprio legame con la squadra e con il progetto di Tudor. L’Al Ahli, alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, ha selezionato due profili oltre all’ex Sassuolo: Youssouf Fofana del Milan, protetto da Allegri, e Denis Zakaria del Monaco, per il quale gli asiatici sarebbero disposti a offrire 45 milioni di euro, ma per adesso non hanno ottenuto apertura da parte del giocatore. Qualora si concretizzasse, alla Juventus spetterebbe una percentuale sulla futura rivendita, ma al momento l’ipotesi appare distante.