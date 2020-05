Juventus, Demiral pronto a giocare per la ripartenza del campionato

Il bianconero dopo il brutto infortunio di gennaio potrebbe aver recuperato totalmente

Il difensore Merih Demiral era stato protagonista di una brutta caduta durante Roma–Juventus del 12 gennaio a seguito di uno stacco in area di rigore avversaria, è caduto con tutto il suo peso sulla gamba sinistra; autore di una bella prestazione che l’ha visto un attimo prima protagonista di un gol, e con una chiusura per niente facile su Dzeko.

Si era capito fin da subito la serietà dell’infortunio, difatti la diagnosi non ha lasciato scampo: ‘rottura del legamento crociato anteriore sinistro con associata lesione meniscale‘. Il 14 gennaio, il giocatore della nazionale Turca, si era sottoposto a Innsbruck ad una operazione delicata per la ricostruzione del legamento crociato, con uno stop necessario di 6-7 mesi.

La ripresa

Sorprendendo tutti, il giocatore è ritornato ad allenarsi in campo allo Juventus Training Center, confermando che lo farà anche nei prossimi giorni; il suo allenamento si alternerà tra l’attività motoria e il percorso riabilitativo, che stava già seguendo da tempo al JMedical.

Potrebbe così, se il campionato di sere A ripartisse il 13 giugno, finire la stagione con la Juventus; finale non che non vedrà il difensore scendere in campo in Champions League, in quanto escluso dalla rosa consegnata alla UEFA, dal suo allenatore Sarri proprio dopo l’infortunio.