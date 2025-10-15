L’emergenza in difesa in casa Juve continua. Dopo il brutto ko di Bremer, che resterà fermo qualche mese, alla lista degli infortunati si aggiungono altri due giocatori: Cabal e Pedro Felipe.
Juventus, emergenza per Igor Tudor in difesa
Sempre più emergenza difesa bianconera, ai box è arrivato anche Cabal. Bremer si è sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro e starà fuori a lungo, arriva un’altra tegola per la retroguardia del tecnico bianconero: Pedro Felipe, talento brasiliano che gioca nella Next Gen che era arrivato in prima squadra già nella sfida con il Milan, si è fermato a causa di un risentimento muscolare all’ileopsoas. Anche lui fuori da giochi per circa per due settimane.
Una serie di infortuni che complica la strada della Juventus verso i suoi obiettivi, soprattutto in questo periodo pieno di impegni. La situazione è abbastanza complicata e il tecnico della Vecchia Signora dovrà fare affidamento a coloro che possono essere definiti “seconde linee”. Un’ipotetica difesa a tre, prevede l’inserimento di Joao Mario a destra in mediana e l’arretramento di Kalulu nel ruolo di braccetto con Gatti e Kelly a completare il reparto. Se si dovesse passare a quattro, verrebbe inserito Rugani nel terzetto.