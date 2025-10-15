Sempre più emergenza difesa bianconera, ai box è arrivato anche Cabal. Bremer si è sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro e starà fuori a lungo, arriva un’altra tegola per la retroguardia del tecnico bianconero: Pedro Felipe, talento brasiliano che gioca nella Next Gen che era arrivato in prima squadra già nella sfida con il Milan, si è fermato a causa di un risentimento muscolare all’ileopsoas. Anche lui fuori da giochi per circa per due settimane.