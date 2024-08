Juventus, doppia fumata bianca: in arrivo Koop e Nico Gonzalez

In ottica mercato, la Juventus sta lavorando su tre piste diverse: Koopmeiners, Kalulu e Nico Gonzalez. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’argentino è attualmente il più vicino dei tre giocatori ad approdare nella squadra di Thiago Motta.

Juventus, Gonzalez e Koop ad un passo dai bianconeri

Cristiano Giuntoli non ha ancora trovato l’accordo definitivo con la Viola per Nico Gonzalez, ma dovrebbe essere raggiunto entro la fine del fine settimana: la cifra è fissata intorno ai 30 milioni di euro, e l’unica cosa da chiarire è la formula scelta. Secondo “Tuttosport”, inoltre, la Juventus ha quasi chiuso la trattativa per l’acquisto di Koopmeiners, ma per formalizzare l’accordo, si attende che l’Atalanta definisca l’intesa per uno tra O’Riley e Samardzic, e poi arriverà la firma che legherà Koop ai bianconeri chiudendo l’affare a 52 milioni più 6 di bonus.