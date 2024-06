Juventus, ecco il nuovo nome per l’esterno d’attacco: spunta Sancho | Giuntoli ci prova

La Juventus cerca un esterno d’attacco, dopo il nome di Greenwood che si è vociferato nelle ultime settimane i bianconeri pensano a un altro ex Manchester United tutt’ora di proprietà dei Red Evils ma in uscita. Si tratta di Jadon Sancho che quest’anno ha disputato la seconda parte di stagione al Borussia Dortmund, il quale grazie anche alle sue giocate ha portato la squadra alla finale di Champions League.

Juventus, Giuntoli pensa a Sancho per rinforzare l’attacco

Secondo La Stampa Giuntoli avrebbe intenzione di fare una seria offerta all’esterno inglese anche se la trattativa non sarà semplice per via dell’alto ingaggio, proprio per questo la Juventus dovrà alleggerire il monte ingaggi. Il Manchester United ha intenzione di lasciarlo partire a titolo definitivo, per i bianconeri il casting per l’esterno d’attacco è partito.