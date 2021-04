Juventus, Elkann alla Continassa per incontrare Agnelli

Juventus, arriva Elkann

Settimane turbolenti alla Juventus, che ieri sera hanno visto arrivare Elkann alla Continassa per un incontro con Andrea Agnelli, dove erano presenti anche Fabio Paratici e Pavel Nedved.

Juventus, vertice alla Continassa

La Juventus sta attraversando uno dei periodi più difficili dell’ultimo decennio. Dopo le vicende che hanno travolto il presidente Agnelli e il caso-Suarez che sta tornando di scena, oltre ai risultati negativi della squadra, alla Continassa è avvenuto un incontro tra i vertici. John Elkann nella giornata di mercoledì, il presidente di Exor, ovvero la holding che controlla anche il club della Vecchia Signora. Elkann ha pranzato alla Continassa con Andrea Agnelli, sembrerebbe che l’incontro fosse informale.

All’incontro erano presenti anche il vicepresidente Nedved e il responsabile dell’area tecnica Paratici. I vertici, dopo l’incontro privato, hanno assistito all’allenamento della squadra che veniva allenata da Andrea Pirlo. Domenica è attesa la delicata trasferta di Udine, partita da non sbagliare. L’obiettivo qualificazione in Champions League non deve svanire. Non è risaputo il motivo dell’incontro tra i vertici. Sicuramente la Juve dovrà fare una rivoluzione se vorrà tornare in alto dov’era fino a poco tempo fa. Intanto Elkann mostra la sua vicinanza alla squadra e ai dirigenti oltre che al cugino Agnelli.