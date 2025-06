Juventus scatenata all’esordio del Mondiale per Club. La formazione di Igor Tudor ha travolto l’Al Ain per 5-0. L’esordio di Tudor nel Mondiale per Club è da record: i bianconeri giocano bene, dominano l’avversario, l’Al Ain, e segnano una valanga di gol: doppiette di Kolo Muani e Conceiçao e rete di Yildiz. All’Audi Field finisce 5-0, una partita senza storia dall’inizio alla fine.

Juventus, la gioia dei giocatori a fine match

Non solo il risultato, 5-0, la Juventus ha giocato anche un bel calcio. Ieri sera si è vista finalmente una Juve con un’idea precisa di calcio, a differenza della scorsa stagione. Si è passati da una squadra con mancato senso dell’orientamento ad un gioco tecnico e preciso, sempre pronti a creare superiorità con il dribbling. I Meccanismi e le caratteristiche del gioco del tecnico croato che già si erano apprezzati nell’ottima stagione a Verona, si sono visti anche con la Vecchia Signora. Il lavoro di Tudor si vede, sta iniziando a dare i suoi frutti.

Tutti contenti a fine match, anche Kolo Muani, che ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn, dove ha dichiarato: “Sono molto felice per la vittoria e per aver segnato due gol, abbiamo fatto una grande partita e siamo pronti per la prossima. Aspettative per questo torneo? Voglio giocare bene con i miei compagni e spero di segnare ancora”. Anche Conceiçao ha detto la sua ai microfoni di Dazn: “Sono molto felice per i gol ma soprattutto per la vittoria: abbiamo cominciato bene, era quello che volevamo e ora dobbiamo continuare così. È solo una vittoria, vogliamo vincere anche le prossime due. La mia posizione? A me piace giocare, dove il mister mi mette io devo fare il meglio, dimostrare la mia qualità e aiutare la squadra, è quello che faccio”.