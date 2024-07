La Juventus e Federico Chiesa potrebbero separarsi, Thiago Motta non gli ha mai promesso quella centralità sperata per rilanciarsi. Il neo allenatore della Juve non lo considera strategico per il nuovo progetto, così come ha dichiarato nei giorni scorsi ”In questo momento fa parte della Juventus, poi vedremo…”.

Juventus, faccia a faccia tra Motta e Chiesa, intanto l’agente prova a portarlo in Premier

Il tecnico bianconero ha lasciando intendere che la situazione non fosse cambiata, e quindi non si opporrebbe a una sua cessione ma non è di questo che i due hanno parlato oggi. Chiesa ha fatto sapere di avere voglia di mettersi al lavoro ed ha partecipato all’allenamento pomeridiano della squadra. Un buon segnale, che Chiesa che è ancora un giocatore della Vecchia Signora mentre altri calciatori in uscita svolgono solo alcuni esercizi insieme al gruppo agli ordini di Thiago Motta. Chiesa è in vendita, non in svendita. Parte, ma a determinate condizioni. La Juventus ha fissato il prezzo in 25 milioni di euro. Intanto, il suo agente Fali Ramadani, nella giornata di ieri, è volato a Londra, per diversi summit di mercato. E non è da escludere che possa tornare a Torino con una proposta.