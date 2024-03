Juventus-Genoa, le UFFICIALI: Kostic titolare e Rabiot dalla panchina. Gilardino con il tridente

Allo Stadium va in scena il lunch match domenicale tra Juventus e Genoa. Le uniche novità di formazione per Allegri sono Miretti al posto di Rabiot che partirà dalla panchina e Kostic che torna titolare sulla fascia sinistra. In attacco ancora una volta ci sarà Federico Chiesa e non Yildiz al fianco di Vlahovic. Gilardino sorprende schierando il centrocampo a quattro composto da Messias, Frendrup, Badelj e Spence e il trequartista, Gudmundsson, dietro alle due punte Vitinha e Retegui.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

GENOA (3-4-2-1): Jo. Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Messias, Frendrup, Badelj, Spence; Gudmundsson; Vitinha, Retegui. All. Gilardino