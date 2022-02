Juventus Hellas Verona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Le aspettative intono alla Juventus sono sensibilmente cresciute dopo il finale di mercato dei bianconeri. Quella contro l’Hellas Verona sarà infatti la prima partita dei due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria. Se i tifosi bianconeri si aspettano dal capocannoniere della serie A subito i gol per andare a prendere il quarto posto, c’è curiosità per il mediano svizzero che dovrebbe partire dal primo minuto in un centrocampo orfano per squalifica di Locatelli. Tudor, ex della partita, dovrà fare a meno del proprio capocannoniere, Giovanni Simeone, per squalifica e rispolvera Kalinic, a segno nell’ultima partita contro il Bologna.

Juventus Hellas Verona, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic

Juventus Hellas Verona, i precedenti

In 30 partite giocate a Torino, l’Hellas Verona non è mai riuscito a vincere, raccogliendo solo 5 pareggi e 25 sconfitte. Lo scorso anno, però, gli scaligeri riuscirono a costringere i bianconeri sul pari, con il risultato di 1-1 determinato dalle reti di Favilli e Kulusevski. L’anno precedente, nella stagione 19/20, la Juventus la spuntò rimontando l’iniziale gol di Miguel Veloso con Ramsey e Cristiano Ronaldo. Finì 1-1 anche nella stagione 84/85, quella che portò lo storico scudetto al Verona, con le reti di Di Gennaro per gli ospiti e di Briaschi per la Vecchia Signora.

Juventus, Hellas Verona, dove vederla

La partita, che comincerà alle 20:45, sarà visibile su DAZN