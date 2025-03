I giorni di Thiago Motta alla Juventus sono finiti. Il tecnico italo-brasiliano era arrivato a Torino lo scorso mese di giugno e aveva preso in mano la squadra. Le cose non sono andate come previsto e, ieri, a poche giornate dalla fine del campionato, il tecnico è stato esonerato dalla società torinese. Oggi sono arrivati i saluti dell’ex Bologna.

Juventus, i saluti di Thiago Motta, esonerato dopo 42 gare in bianconero

L’ormai ex tecnico ha mandato un messaggio per chiudere la propria breve esperienza: “Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per l’impegno profuso fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro”.

L’allenatore italo-brasiliano ha chiuso la propria esperienza alla Juventus con 42 panchine collezionate in tutte le competizioni, fruttando 18 vittorie, 16 pareggi e otto sconfitte con una media punti di 1,67, praticamente identica a quella tenuta a Bologna nelle quasi due stagioni alla guida dei rossoblù.