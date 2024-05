Juventus, il Manchester United irrompe su Thiago Motta | I dettagli

Dopo l’esonero di Allegri, la Juventus aspetta Thiago Motta, che si prenderà ancora un po’ di tempo prima di discutere il suo futuro con il presidente Joey Saputo. Secondo il “Corriere della Sera”, il Bologna tenterà fino all’ultimo di convincerlo a rimanere, anche se le possibilità che ciò accada è davvero pari a zero.

Juventus, assalto United per Thiago Motta

La Juventus tiene d’occhio Thiago Motta da un po’, con il direttore Giuntoli che lo ha incontrato ripetutamente negli ultimi mesi e gli ha proposto un contratto biennale da 3,5 milioni a stagione, con un’eventuale opzione per il terzo anno. L’allenatore italo-brasiliano è particolarmente attirato dalla prospettiva di un progetto ambizioso come quello bianconero. Lo attrae molto anche la Premier League, infatti qualche settimana fa, ha rifiutato un’offerta del West Ham, che poi ha scelto Lopetegui. La Vecchia Signora deve stare attenta al Manchester United. Non è un segreto, che la panchina di Ten Hag sia a rischio e che Thiago Motta sia tra possibili candidati per sostituirlo.