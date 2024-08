Juventus, il punto sulla ricerca del nuovo esterno: i dettagli

I nomi sul taccuino di Giuntoli per il nuovo esterno

Queste settimane saranno molto intense per Cristiano Giuntoli, che dovrà concretizzare l’uscita di diversi giocatori considerati fuori dal progetto, nonché gli acquisti ritenuti cruciali per impostare un nuovo ciclo bianconero.

Juventus, i possibili nomi per il nuovo esterno

Il ds della Juventus è alla ricerca di un esterno e, come rivela “La Gazzetta dello Sport”, i nomi sul taccuino sarebbero tre: Adeyemi, Nico Gonzalez e Galeno. Per il calciatore tedesco la situazione è complicata visto che il Dortmund pretende di ricavare almeno 45-50 milioni dalla sua cessione. Invece, l’argentino sembra seguire una strada più facile verso Torino, a patto che la Fiorentina accetti di inserire una contropartita tecnica nella trattativa. La scelta finale sarebbe Galeno, che nella stagione 2023/24 ha segnato 16 gol e fornito 12 assist. Il Porto per cedere il giocatore chiederebbe 30 milioni più bonus.