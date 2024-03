Juventus, il terzo posto mette Allegri a rischio | La Coppa Italia può salvarlo

La Juventus pareggia in casa contro l’Atalanta, e viene scavalcata dal Milan. È un risultato che ci può stare viste le assenze di Vlahovic e Rabiot, ma se consideriamo l’ultimo periodo dei bianconeri i numeri sono impietosi: 6 punti nelle ultime 7 partite, 17 lunghezze dall’Inter capolista, e 8 punti persi dai rossoneri. Massimiliano Allegri ha ricordato che l’obiettivo della squadra era il quarto posto, ma se ti chiami Juventus non basta come scusa. La posizione del tecnico livornese è decisamente in bilico.

Futuro Allegri: la Coppa Italia può salvarlo

La Juventus può ancora giocarsi il secondo posto in Serie A e la Coppa Italia, e Allegri può sperare di rimanere sulla panchina dei bianconeri. Il secondo posto è importante perché permette di accedere alla Supercoppa Italiana, così come la finale di Coppa Italia. La semifinale con la Lazio si svolgerà il 2 e il 23 aprile, ed è l’obiettivo principale rimasto nella stagione dei bianconeri. In caso Allegri non dovesse centrare né il secondo posto né la Coppa, il suo futuro sarebbe segnato, altrimenti non è da escludere una sua permanenza.