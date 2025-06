La deludente stagione appena conclusa ha spinto la dirigenza bianconera a fare cambiamenti a 360°, non solo per la rosa, anche nel team interno. Mentre la prima decisione è stata quella relativa all’allenatore, Tudor resta alla Juve, per ora, Giuntoli se n’è andato ed è arrivato Comolli. Adesso si pensa al mercato.

Juventus, non solo David, tante le idee per l’attacco

La Juve ha numerosi tasselli da mettere a posto, soprattutto per l’organico interno. Il direttore sportivo da scegliere, i nomi che sono in lista sembrano essere sempre gli stessi: Massara, Salihamidzic e Ribalta. Prima però c’è da pensare al Mondiale per club, l’allenatore croato ha la certezza di essere sulla panchina bianconera negli Usa, poi si deciderà se continuare con lui o portare in panchina un nuovo tecnico. Le idee al riguardo sono varie: restano in lizza Pioli e Mancini.

Si continua poi con il mercato. Il Psg dovrebbe dare il via libera per il prolungamento di un mese del prestito di Kolo Muani. Ci sono buoni margini anche con il Porto per Conceiçao, mentre con il Chelsea si prosegue a discutere per Veiga. I tre giocatori potrebbero andare al Mondiale per Club e poi si capirà il futuro. Intanto per i giocatori in arrivo, Giuntoli si era mosso per David, svincolato da Lille, era anche pronta l’offerta: quinquennale da 6 milioni all’anno più bonus. La Juve proseguirà comunque la trattativa, anche se ci sono altri nomi che si stanno valutando: Mateo Retegui, che costerebbe però 40 milioni, e Ademola Lookman, addirittura 60. Restano sempre vive le piste che portano a Vikyor Gyökeres, svedese dello Sporting Lisbona, e Gonçalo Ramos, il portoghese che non trova spazio nel Psg.