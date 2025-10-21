Momento di riflessioni in casa Juve, non solo per la decisione sul futuro dell’allenatore, i bianconeri da tempo sono alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Le voci di una scelta già fatta si susseguono da tempo, ma in realtà c’è ancora molta incertezza.

Juventus, Ottolini in pole per il nuovo ruolo di diesse

Nelle incertezze sulla scelta del diesse, secondo le voci delle ultime settimane il candidato in pole position è Mauro Ottolini, attuale ds del Genoa. Mentre la società del Grifone spinge per il rinnovo del suo direttore, la Juve cerca di riportare a casa Ottolini. Anche se il diesse del Genoa rimane uno dei favoriti per la Juve, a Torino hanno il piede sul freno anche a causa dell’incertezza intorno a Igor Tudor.

La Juventus starebbe frenando la decisione sul ds, stanno valutando anche altri profili, ma la decisione finale dovrebbe arrivare entro le prossime settimane. La Juve entro la prossima pausa delle nazionali prenderà l decisione finale. La Juventus sta valutando anche profili interni o alternativi per accelerare la decisione. Nomi come Cristiano Giuntoli, ex Parma, o figure con esperienza internazionale potrebbero entrare in gioco, ma la priorità è un candidato che si integri con il progetto di Tudor. L’incertezza sull’allenatore croato, frena le scelte.