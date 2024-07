Nel mirino della dirigenza della Vecchia Signora ci è finito un giovane talento classe 2004: Fernando Lopez Gonzalez. Sul giocatore, che gioca con il Celta Vigo B, c’è una lunga fila di pretendenti, tra cui il Real Madrid.

Juventus, un talento per la trequarti: Fer Lopez

Fer Lopez in Spagna è considerato uno dei giovani più in vista in ottica futura, un investimento su cui vale la pena concentrarsi. Anche se non in modo ufficiale, per lui è partita un’asta che in questi mesi potrebbe coinvolgere ancora più club a livello internazionale. Per aggiudicarsi il talento del Celta Vigo B c’è una lunga fila, alla quale si è aggiunta anche la Juventus, che dovrà vedersela con Villarreal e, soprattutto, Real Madrid.

Il trequartista ha incantato tutti e ha attirato su di sé le attenzioni di Giuntoli, il quale avrebbe già preso informazioni per il ragazzo. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro, la Juve vuole anticipare la concorrenza anche perché la scadenza del contratto con gli spagnoli è vicina.