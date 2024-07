Juventus, Giuntoli vola in Turchia per Ferdi Kadioglu | Possibile scambio con Mckennie

Continua la restaurazione della Juventus di Giuntoli, che nel suo secondo anno a Torino vuole assicurare a Thiago Motta una rosa che gli permetta di contendersi con Inzaghi il titolo di Campione d’Italia nella stagione che verrà, e dopo i primi due colpi a centrocampo, il prossimo reparto che potrebbe subire un innesto è la difesa.

Juventus, Giuntoli prova lo scambio con McKennie

Il nome che piace alla dirigenza bianconera è quello di Ferdi Kadioglu, esterno del Fenerbahce che si è messo in mostra con la sua Turchia in questo Europeo, disputando tutte le partite da titolare senza mai essere sostituito da Montella, che lo ha impiegato su entrambe le fasce mettendo in risalto la sua duttilità.

Il club di Mourinho lo valuta 20 milioni, cifra che Giuntoli vorrebbe abbassare inserendo nella trattativa Weston McKennie, molto apprezzato dallo Special One che negli ultimi giorni aveva chiesto alla società di portarlo alla sua corte.