Juventus, ingaggio di Vlahovic non più sostenibile | Giuntoli cerca un accordo per un rinnovo al ribasso

La Juventus è pronta per ripartire in campionato dopo un avvio incoraggiante sotto la nuova gestione Thiago Motta. Ma a tenere banco alla Continassa sono anche alcune questioni extra-campo da risolvere per programmare il futuro della Vecchia Signora e il rinnovo di Dusan Vlahovic sembrerebbe essere quella più importante. Juventus, lo stipendio di Vlahovic è troppo alto | Si cerca accordo per un rinnovo al ribasso

Come viene riportato da La Stampa, l’accordo con il numero nove e il suo entourage è una questione che alla Continassa si vuole chiudere in fretta. Dusan Vlahovic infatti è arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022 firmando un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2026 da 7 milioni di euro a salire, che nella stagione appena cominciata sono diventati 12. La cifra è di gran lunga superiore alle nuove politiche societarie di Ferrero e Giuntoli ed è per questo che a Torino sono iniziate le riflessioni per poter portare a casa un accordo al ribasso.

Juventus pronta ad offrire a Vlahovic tra i 9 e i 10 milioni netti all’anno, bonus compresi

Il punto di partenza per chiudere la questione rinnovo è la volontà comune del club e dell’entourage dell’attaccante di non voler entrare nell’ultimo anno di contratto senza prima aver trovato un accordo. I dialoghi con l’agente del serbo, Darko Ristic, sono iniziati ormai da tempo e la Juventus è pronta a offrire un prolungamento di almeno una o due stagioni con uno stipendio leggermente inferiore, tra i 9 e i 10 milioni netti all’anno considerando anche i bonus. I bianconeri vogliono arrivare all’accordo in tempi brevi anche per tenere il loro bomber concentrato su ciò che sa fare meglio: segnare e aiutare la Juventus a vincere.