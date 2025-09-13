Juventus-Inter, le scelte di Tudor e Chivu: le formazioni

Derby d’Italia in programma questo pomeriggio alle 18.30 all’Allianz Stadium di Torino: i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Inter di Cristian Chivu, chiamata subito a riscattare la sconfitta interna subita prima della sosta contro l’Udinese.
Juventus-Inter, le probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, João Mário; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Chivu.