Juventus-Inter, le scelte di Tudor e Chivu: le formazioni

Si scende in campo alle 18.30

LAUTARO MARTINEZ LANCIA IL PALLONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Derby d’Italia in programma questo pomeriggio alle 18.30 all’Allianz Stadium di Torino: i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Inter di Cristian Chivu, chiamata subito a riscattare la sconfitta interna subita prima della sosta contro l’Udinese.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, João Mário; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Chivu.

