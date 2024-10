Juventus, Kalulu è già una certezza | Thiago Motta lo coccola, Giuntoli prepara il riscatto

In poco, pochissimo tempo Pierre Kalulu è riuscito già a imporsi alla Juventus. Thiago Motta se lo coccola per la sua duttilità tecnica e per la sua esuberanza fisica, che, anche per l’infortunio di Bremer, gli permetteranno di accumulare un elevato minutaggio.

Juventus, Kalulu ha convitto tutti | I bianconeri pronti a riscattarlo dal Milan

Stando a quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il giocatore francese è diventato sempre più centrale nella difesa della Juventus raggiungendo i livelli di prestazione che gli hanno permesso di vincere lo scudetto 2022 con il Milan. Dopo aver investito 3,3 milioni per il suo prestito, la Juventus è pronta a sborsare i 14 milioni previsti per il riscatto e gli eventuali 3 milioni di bonus.