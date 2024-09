Kalulu: “Arriviamo da una settimana tosta ma Motta ci dà fiducia. Dobbiamo essere pronti sempre per vincere”

Intervistato da Sky Sport, Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato della sua condizione fisica e della Juventus. “Com’è l’umore? Arriviamo da una settimana tosta con tante partite, siamo concentrati e lavoriamo per essere migliori e semplicemente più forte. L’umore è buono”.

Kalulu: “Se gioco sono felice ma…”

Si comincia dalla difesa?

“È sempre un aspetto positivo per noi difensori quando non prendiamo gol, ma il lavoro è di tutta la squadra. Senza le mezzali sarebbe più difficile per noi, è sempre bene lavorare tutti insieme e avere uno staff così a disposizione”.

Ti aspettavi di avere questo spazio subito?

“Mi sono sentito bene, ho fatto una buona pre-season. Con il lavoro che abbiamo fatto mi sentivo in fiducia, siamo giocatori tutti forti e siamo tutti pronti a scendere in campo con questa maglia. Ovviamente se gioco sono molto felice”.

Una risposta a chi non credeva nel tuo acquisto?

“C’è gente che non ci credeva? No io sono concentrato su me stesso, non ascolto i giornalisti e i commenti, penso solo a me. Lavoro tanto e credo nel lavoro in me stesso, il tempo non dice bugie quindi i risultati prima o poi arriveranno”.

Cosa chiede Thiago Motta?

“Ci dà tanta fiducia, ci dà libertà di giocare e quindi da professionista ti senti a tuo agio. A me chiede solo di giocare bene a calcio, giochiamo per tutti i tifosi e gli spettatori e il nostro obiettivo è che loro siano contenti nel vederci”.

In questo momento il rendimento in campionato dipende da un problema fisico?

“Per me non c’è nessun problema, la stagione è una strada lunga, lo sappiamo tutti. Abbiamo tanti acquisti nuovi e poi ci sono anche le avversarie. Tra Champions e campionato sono competizioni diverse, sempre difficili, ogni gara ha la sua storia. Per me non c’è una competizione più facile, dobbiamo essere sempre pronti per vincere”