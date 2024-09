Gabbia: “Sono sicuro che si vedranno degli ottimi risultati con Fonseca. Dispiace vedere Kalulu alla Juventus”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato dei nuovi metodi di Paulo Fonseca, della campagna acquisti e degli obiettivi futuri: “Abbiamo fatto un buon pre-campionato ma non abbiamo iniziato l’anno non nel migliore dei modi. Sono sicuro però che con il lavoro quotidiano, con l’unità del gruppo, seguendo quelli che sono le cose che il mister ci chiede, daremo presto una svolta a questa stagione”.

Gabbia: “Il Milan deve essere sempre protagonista”

Sulle modifiche apportate dal nuovo allenatore: “Sicuramente sono cambiati alcuni dettami tattici, alcune tipologie di allenamento. La squadra sta cercando di fare nel miglior modo possibile: è cambiata la tipologia di allenamenti, alcuni carichi fisici. Siamo tutti molto contenti e tutti a remare dalla stessa parte: di conseguenza sono sicuro che si vedranno degli ottimi risultati”.

Su Kalulu alla Juventus: “Pierre è un calciatore che è stato molto importante per noi, poi sono state prese delle decisioni diverse. A livello umano ci dispiace molto, gli auguro il meglio per lui come persona e come calciatore. Sono cose che nel calcio possono succedere”.

Poi sugli obiettivi stagionali, l’ex Villareal ha risposto così: “Il ruolo che deve avere il Milan in campionato e in Champions League è un ruolo da protagonista. Dobbiamo cercare di giocare tutte le partite nel miglior modo possibile, lasciando tutto quello che abbiamo sul campo. Poi a fine anno vedremo che lavoro avremo fatto ma la maglia del Milan ti impone di puntare sempre al massimo ed è quello che noi faremo”