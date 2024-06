Juventus, Kean, Huijsen e Mckennie in uscita. Che tesoretto per Giuntoli

La Juventus, sotto la guida di Thiago Motta, sta attivamente rimodellando la propria rosa in vista della prossima stagione. Il DS Giuntoli ha già messo a segno gli acquisti di Douglas Luiz, il cui trasferimento è imminente dopo aver superato le visite mediche in Brasile e di Di Gregorio dal monza. Tuttavia, il lavoro non si ferma qui: il prossimo obiettivo è Khephren Thuram, con il centrocampista francese che sembra propenso ad accettare il trasferimento dal Nizza. Per finanziare ulteriori movimenti in entrata e ridurre un monte ingaggi pesante, la Juventus sta cercando di cedere alcuni giocatori.

Giuntoli si muove in ottica cessioni per alleggerire il monte ingaggi

Tra i principali nomi destinati alla partenza ci sono Dean Huijsen, Weston McKennie e Moise Kean. Il difensore olandese ha recentemente concluso un prestito alla Roma e ora è tra i possibili partenti. Il Paris Saint-Germain è emerso come uno dei club interessati, e avrebbe presentato un’offerta da circa 20 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus non sarebbe disposta ad accettare offerte inferiori ai 30 milioni. Oltre al PSG, Huijsen ha attratto l’attenzione di diversi club in Premier League e Bundesliga. Borussia Dortmund, Stoccarda e Newcastle sono tra i club che seguono da vicino la situazione del difensore olandese.

Weston McKennie, nonostante un buon rendimento, non rientra più nei piani della Juve. Il centrocampista statunitense è oggetto di interesse del Fenerbahce, con il club turco già in contatto con Giuntoli per un trasferimento valutato intorno ai 15 milioni di euro.

Moise Kean è destinato a lasciare la Juventus per la Fiorentina, con un accordo vicino per un trasferimento definitivo per 13 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Infine, la Juventus valuta anche la possibilità di cedere Soulè, il cui valore è stimato intorno ai 40 milioni di euro. West Ham, Napoli, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen sono tra i club interessati.