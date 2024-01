Juventus, Kean resta in bianconero | L’attaccante vuole riconquistare Allegri

Moise Kean era destinato a trasferirsi alla corte di Simeone all’Atletico Madrid, ma la trattativa è saltata, adesso rimarrà alla Juventus che avrà ancora più abbondanza in attacco con Vlahovic, Chiesa, Milik e il giovane Yildiz ormai passato alla prima squadra.

Calciomercato Juventus, Kean non ha superato le visite mediche

La trattativa è saltata per via del giocatore che non ha passato le visite mediche a Madrid, visto il problema alla tibia che lo avrebbe tenuto ancora un mese fuori dal campo. Il trasferimento sarebbe stato in prestito secco, tant’è che a giugno il giocatore sarebbe tornato alla Juventus. Sfumata questa possibilità il calciatore è già tornato a Torino e comincerà le terapie necessarie per tornare a disposizione il prima possibile.