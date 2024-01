Juventus, Moise Kean destinato a partire | Operazione da 500 mila euro

Manca poco per la definizione del trasferimento per questa sessione di mercato invernale di Kean all’Atletico Madrid, in prestito secco per 500 mila euro. Operazione che libererà certamente più spazio in attacco per il baby fenomeno della Juventus Yildiz.

Juventus, con l’uscita di Kean non ci saranno altre mosse in entrata

Ne aveva parlato il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli riguardo alla possibile partenza di Kean: “E’ un ragazzo che ha tante richieste, stiamo valutando il da farsi col suo agente per il suo bene e per il bene nostro. Anche dovesse partire, il nostro mercato è chiuso”. Kean ha avuto molti apprezzamenti non solo dall’estero ma anche in Italia tant’è che è stato corteggiato anche da Fiorentina e Monza, ma che secondo Tuttosport sembra essere ormai quasi pronto lo sbarco nella capitale spagnola.