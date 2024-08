Juventus, Kostic in uscita: tutte le squadre interessate al serbo

La lista degli esuberi della Juventus resta lunga e il direttore Cristiano Giuntoli sta lavorando per ridurla ulteriormente. In questa lista troviamo anche il nome di Filip Kostic, che ieri non è stato convocato nemmeno per l’amichevole casalinga contro la Next Gen allo Stadium.

Juventus, Kostic sempre più lontano da Torino

L’agente del serbo è al lavoro per trovargli un nuovo club il prima possibile. Secondo “Tuttosport”, il Crystal Palace sarebbe stato il primo club a fare un passo per il giocatore. Sul calciatore serbo ci sono anche il Fenerbahce e, in particolare, l’Atletico Madrid. Per il momento è solo una questione di interesse, ma potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto. La Juventus valuta il serbo tra i 7 e gli 8 milioni di euro.