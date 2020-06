Juventus-Milan 0-0: bianconeri in Finale di Coppa Italia. TABELLINO E HIGHLIGHTS

Juventus-Milan 0-0, Sintesi e Highlights

Dopo il periodo di stop causato dall’emergenza sanitaria torna il calcio in Italia e lo fa all’ Allianz Stadium di Torino dove Juventus e Milan si sono affrontate nel ritorno di semifinale di Coppa Italia ( andata 1-1 a San Siro). Parte forte la squadra di Sarri che dopo solo 70 secondi sfiora il vantaggio con Douglas Costa. Al 14′ primo sussulto del match, Conti colpisce la palla di gomito all’interno dell’area di rigore, Orsato dopo il consulto al Var decide per il calcio di rigore. Dal dischetto Cr7 colpisce il palo e non sfrutta l’occasione per portare in vantaggio la sua squadra. Al 17′ espulso Rebic per un fallaccio ai danni di Danilo. Al 30′ Donnarumma miracoloso su Matuidi, che non riesce ad approfittare di uno svarione difensivo di Kjaer. Da segnalare prima della fine del primo tempo l’ammonizione di Pjanic. Nella ripresa il Milan prova ad impensierire subito Buffon e si rende pericoloso con Chalanoglu. Al 73′ Dybala impegna Donnarumma che si rifugia in corner. Vari cambi nel corso del secondo tempo per le due squadre, il Milan ne effettua cinque sfruttando subito il cambio di regolamento. Al 75′ Kjaer sugli sviluppi di un corner sfiora il goal. La partita negli ultimi 10 minuti cala ulteriormente di ritmo e non regala episodi degni di nota. La Juventus vola in finale.

Il tabellino del Match

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo (84′ Cuadrado), Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (62′ Khedira), Matuidi (62′ Rabiot); Douglas Costa (62′ Bernardeschi), Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Muratore, Olivieri, Zanimacchia, Vrioni. Allenatore: Sarri

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti (87′ Saelemakers), Kjaer, Romagnoli, Calabria (87′ Laxalt), Kessie (82′ Krunic), Bennacer; Paqueta (82′ Colombo), Calhanoglu, Bonaventura (52′ Leao); Rebic. A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Duarte, Biglia, Brescianini, Olzer. Allenatore: Pioli

Arbitro: Orsato (sez. di Schio)

Ammoniti: Conti (M), Pjanic (J), Khedira (J)

Espulsi: 17′ Rebic (M)

Note: 16′ rigore sbagliato da Ronaldo; 3′ e 4′ di recupero