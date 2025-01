Juventus – Milan, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20 del 3 gennaio per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana.

Seconda semifinale di Supercoppa Italiana in programma il 3 gennaio alle 20 a Riyadh. Davanti la Juventus, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, e il Milan, seconda classificata dello scorso campionato. Seconda sfida stagionale tra le due compagini, la prima, disputata in casa dei rossoneri, è terminata a reti inviolate. La gara sarà visibile, in esclusiva, su Canale 5 e, in streaming, su Mediaset Infinity.

Juventus – Milan, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceição.