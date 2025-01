Juventus – Milan, le scelte di Thiago Motta e Conceicao | Le formazioni

Juventus e Milan si sfidano allo Stadium, una vera prova di maturità per le due formazioni in cerca di identità. Thiago Motta chiamato a sfatare il tabù pareggi, di fronte un Milan desideroso di trovare continuità in campionato e rilanciarsi in ottica Europa.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez . Allenatore: Thiago Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. Allenatore: Sergio Conceiçao