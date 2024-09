Juventus, Milik verso il rientro: può esserci contro il Napoli

Arkadiusz Milik sta lavorando duro per tornare al meglio. L’attaccante della Juventus stava per lasciare definitamente Torino nell’ultima finestra di mercato, ma alla fine le priorità del club bianconero tra cui quella di snellire la rosa, hanno fatto sì che rimanesse alla Continassa.

Juventus, il rientro di Milik in campo

Il centravanti, operato lo scorso giugno in seguito all’infortunio con la Nazionale, sta lentamente ritrovando la forma fisica ed è vicino al rientro e, come riporta oggi “Tuttosport”, contro il Napoli potrebbe essere in campo, sempre che riesca a convincere Thiago Motta. Il vice Vlahovic è sicuramente utile ai bianconeri, ma serve il miglior Milik per evitare possibili cessioni nel mercato invernale.