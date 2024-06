Juventus, nuovo prestito per Barbieri | Ma può restare in Serie A

Sul terzino della NextGen, fari puntati del Venezia

Secondo Tuttomercatoweb.com per Tommaso Barbieri si prospetta un nuovo prestito in vista della prossima stagione. Il terzino della Juventus infatti, dopo un’ottima annata a Pisa sotto la guida di Aquilani, sarebbe pronto per il grande salto.

Per lui potrebbero dunque aprirsi le porte della massima serie, con il Venezia fortemente interessato ad un suo eventuale arrivo in prestito. Barbieri dal canto suo vanta già 3 presenze in serie A con i bianconeri (esordio il 16 aprile 2023 in casa del Sassuolo) ed ha chiuso la stagione appena passata con 31 presenze condite da 3 gol e 2 assist. Un terzino all’occorrenza molto utile in fase offensiva che potrebbe essere la prima freccia nell’arco di un Venezia neopromosso per la stagione 2024/25.