Juventus, occhio al mercato: i bianconeri pensano a Rashford

Idee di mercato bianconere

Il mercato invernale ha chiuso i battenti, ma si pensa già alla prossima sessione, quella più importante e non di riparazione, ma fatta di acquisti ben mirati. La Juventus ha preferito non fare entrate in questo gennaio, ma pensa alla grande per il futuro: Rashford

Rashford nel mirino della Juve

Marcus Rashford è un attaccante inglese in forza al Manchester United. Il 23enne non è solo il sogno della Juve, ma sarebbe la soluzione adatta in fase offensiva di qualsiasi squadra. Ma resta il fattore economico: non tutti possono permetterselo. Stando a quanto riportato sul Daily Mirror, sul giocatore, oltre alla Juventus, è piombato anche il Barcellona. Rashford è uno degli attaccanti con valore economico più alto nel mondo, stando ai dati del CIES, che si è occupato di stimare il valore per ogni giocatore attraverso un algoritmo dedicato che prende in considerazione diversi parametri, suddivisi tra calciatore (durata del contratto, età, status internazionale, carriera, prestazioni), club (livello sportivo ed economico) e il contesto economico (inflazione). Per portare il giocatore a Torino sono necessari 80 milioni più ingaggio mostruoso. Un operazione non semplice, ma che i bianconeri potrebbero mettere a segno. Marcus non ha giocato in nessun club oltre allo United, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dei Reds nel 2005, passando alla Prima squadra nel 2015.