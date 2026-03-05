Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Juventus, operazione rinnovi: pronti alla firma Vlahovic e Spalletti

Anna Rosaria Iovino
LA GRINTA DI LUCIANO SPALLETTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato è ancora lontano, in casa Juventus si concentrano sui rinnovi. Dopo aver ottenuto le firme di Yildiz e McKennie, adesso a Torino si concentrano sul rinnovo a Luciano Spalletti e Dusan Vlahovic. 

Juventus, rinnovi vicini per Dusan e Spalletti

Indubbiamente il primo passo è quella di conquistare un posto in Champions League, dopodiché la dirigenza della Juve si sta già muovendo per la prossima stagione. Per quanto riguarda la guida della squadra, ancora non si è parlato dei dettagli con Spalletti, ma l’idea è di procedere insieme. Il tecnico conosce la situazione economica della società e non ha grandi pretese, se non quello di essere aggiornato attivamente e, a fine campionato, di avere 4-5 rinforzi di spessore, solo giocatori che possano alzare il livello.

Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, molto dipenderà dalle condizioni fisiche che saranno valutate a breve. A breve società e giocatore siederanno al tavolo delle trattative con Darko Ristic, il suo agente, per fissare i dettagli del rinnovo. Entrambe le parti sono d’accordo a continuerà insieme anche in futuro. Il periodo che verrà servirà a dirigenza, allenatore e giocatore e rispettivi entourage a valutare condizioni di rinnovo ed eventuali firme definitive.

