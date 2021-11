Juventus, piano B per il centrocampo: arriverà a gennaio

In virtù dell’ennesima delusione in campionato di Sabato al Bentegodi contro il Verona, la Juventus sta pensando seriamente di intervenire nel mercato di gennaio per dare freschezza al centrocampo della rosa di mister Massimiliano Allegri, in tal senso gli occhi sono sempre più puntati su un giocatore di proprietà della ‘vecchia signora’ ma attualmente in prestito al Genoa: stiamo parlando di Nicolò Rovella.

Il classe 2001 sta dimostrando carattere e personalità con la maglia del Grifone nelle prime apparizioni stagionali tanto che i vertici della dirigenza torinese in virtú delle cattive performance degli interpreti della zona nevralgica bianconera avrebbero deciso di riportare alla base l’azzurrino per cercare di risolvere quantomeno parte dei problemi legati al centrocampo; bisognerà capire però se si riuscirà a trovare una soluzione che accontenti la squadra ligure che non vorrebbe privarsi del diciannovenne diventato inamovibile nell’undici iniziale della squadra di mister Davide Ballardini.

Nei prossimi giorni sono previsti dei colloqui tra le due società e non si esclude il ritorno immediato del giovane talento in bianconero.