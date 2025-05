Serie B: oggi le semifinali di ritorno dei playoff

Questa sera si giocano le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B, calcio d’inizio fissato per le ore 20.30. D’Angelo dopo la vittoria per 2-0 all’andata conferma Di Serio in attacco, Caserta spera di recuperare Compagnon e Situm assenti all’andata. Più equilibrio allo Zini, dove la Cremonese è costretta a vincere dopo la sconfitta di Castellammare per 2-1. Pagliuca propone Varnier al centro della difesa, Stroppa potrebbe schierare titolari Pickel e Ravanelli.

Spezia-Catanzaro

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Cassata, Aurelio; Pio Esposito, Di Serio. Allenatore: D’Angelo

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Compagnon, Pompetti, Petriccione, Ilie, Quagliata; Pittarello, Iemmello. Allenatore: Caserta

Cremonese-Juve Stabia

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Folino; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Peda, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Andreoni; Piscopo, Candellone; Adorante. All. Pagliuca