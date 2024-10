Juventus, problemi a centrocampo in vista della Lazio? È l’ora di Thuram e Douglas Luiz

La Juventus in questo avvio di stagione non è stata fortunata sul piano degli infortuni. Bremer, Nico Gonzalez, poi Koopmeiners e ora, durante la sosta, i problemi per Fagioli e McKennie. E la Vecchia Signora si prepara ad affrontare una serie di partite complicate, prima la Lazio, poi lo Stoccarda, e poi il derby d’Italia a San Siro. Ma vista la lieve entità dei problemi dei due nazionali, il problema potrebbe porsi principalmente per la sfida contro la Lazio. O almeno, questo è quello che si vuole far passare, perché invece sono perfettamente in forma sia Khephren Thuram sia Douglas Luiz, i due acquisti in mediana dell’estate appena passata.

Problemi a centrocampo per Motta? Allora mercato insufficiente di Giuntoli | Thuram e Douglas Luiz possono giocare

Parlare di difficoltà a centrocampo per la Juventus però significherebbe bocciare completamente, o quanto meno non considerare, il mercato della scorsa estate. Perché due degli acquisti più importanti, Khephren Thuram e Douglas Luiz, sono assolutamente pronti per giocare, ma evidentemente non sono visti bene dal proprio allenatore. E allora si potrebbe criticare il mercato fatto, ma non si può di certo parlare di emergenza a centrocampo. Perché Locatelli c’è e sta giocando benissimo, e i due nuovi innesti devono prendersi finalmente la scena. Tra l’altro, potrebbe essere anche un’occasione ghiotta per il brasiliano, che potrebbe ricoprire un ruolo forse a lui più congeniale, almeno per le caratteristiche mostrate fin qui, ovvero quello di mezz’ala offensiva, andando a sostituire Koopmeiners. Insomma, è il momento per Thiago Motta di mettere in campo l’artiglieria pesante, o almeno, quella che si credeva tale fino a due mesi fa: è il momento di valorizzare il nuovo centrocampo bianconero.