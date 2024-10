Juventus, nessuna lesione per McKennie | Salterà comunque la prossima contro la Lazio

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni per Weston McKennie. Sarà tenuto precauzionalmente a riposo contro la Lazio, per poi tornare nella successiva sfida di UCL il 22 ottobre.

Sospiro di sollievo in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni di Weston McKennie. Lo statunitense, dopo l’infortunio in nazionale, è rientrato a Torino nelle scorse ore e questa mattina si è recato al JMedical per gli esami strumentali. Esami che per fortuna della Vecchia Signora hanno dato esito negativo.

Juventus, Mckennie salta la Lazio in via precauzionale ma tornerà a disposizione per la sfida di Champions

In attesa del comunicato ufficiale da parte della società bianconera, le prime indiscrezioni parlano di un semplice affaticamento muscolare alla coscia sinistra per l’americano. Il giocatore salterà quindi la sfida contro la Lazio alla ripresa del campionato, ma già per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda di martedì 22 ottobre sarà regolarmente a disposizione di Thiago Motta. Come detto un sospiro di sollievo per la Juventus ed il suo allenatore, visti anche i problemi di Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Bremer che limitano in modo evidente le scelte di Motta in vista del prossimo tour de force, con la gara contro la Lazio che vedrà anche l’assenza di Francisco Conceiçao per squalifica.