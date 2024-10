McKennie: infortunio in nazionale. Juve in ansia

Non arrivano belle notizie per la Juventus e Thiago Motta dal ritiro degli Stati Uniti: Weston Mckennie si è infortunato e farà ritorno oggi a Torino per sottoporsi agli esami strumentali.

Dopo Koopmeiners, la Juve potrebbe perdere anche l’americano

Come riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello sport’ ,le prime indagini in riferimento all’infortunio riportato dal centrocampista juventino non sono buone : il comunicato della nazionale statunitense infatti parla di una lieve lesione. Solo dopo gli esami strumentali a cui McKennie si sottoporrà, si potranno definire i tempi di recupero. Intanto però Motta rischia di perdere per un periodo di tempo non così breve un altro centrocampista dopo l’infortunio riportato in campionato da Teun Koopmeiners.