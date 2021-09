Juventus, problemi a centrocampo per mister Allegri

Dopo l’infortunio di Ramsey e con Arthur ancora ai box, Allegri dovrà un’altra volta ridisegnare il centrocampo della Juventus contro il Napoli.

Ancora problemi per mister Allegri. Dopo la partita di sabato contro l’Empoli, dove l’allenatore toscano si è dovuto inventare il centrocampo schierando Danilo regista davanti alla difesa con le sole mezz’ali Bentancur e Rabiot, l’allenatore toscano deve far fronte di nuovo all’ennesimo infortunio stavolta però rimediato in Nazionale.

Juventus, out Bentancur per infortunio

Il centrocampista della Juventus e della Nazionale uruguaiana è stato sostituito al minuto 71′ nella gara contro il Perù per un infortunio muscolare. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà a degli esami strumentali. Allegri quindi oltre alle assenze di Ramsey e Rabiot dovrà fare a meno anche del giocatore uruguaiano avendo solo a disposizione il giocatore francese ex Psg e Locatelli.

Oltre all’infortunio di Bentancur nella gara contro il Perù, c’è stato anche l’infortunio di Vina, terzino della Roma che nella gara ha avuto un problema al flessore della coscia destra sempre al minuto 71′. Diversi infortuni ma stessi problemi per gli allenatori di Roma e Juventus che dovranno fare a meno dei loro giocatori in vista degli impegni di Serie A, Champions League e Conference.