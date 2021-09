Roma, tegola per Mourinho: infortunio in nazionale

Brutte notizie per l'allenatore portoghese. Matias Vina è uscito prima dal campo per un problema muscolare.

Continua la maledizione degli infortuni in Nazionale per la Roma. Dopo gli infortuni di Zaniolo prima e Spinazzola poi, ora è toccato a Matias Vina. Il giocatore uruguaiano è uscito al 71′ nella gara contro il Perù valida per le qualificazioni Mondiali e terminata con il punteggio di 1 a 1.

Roma, arriva il momento per Calafiori?

Con l’infortunio di Vina, uscito dal campo per un problema muscolare al flessore della coscia destra e che verrà valutato nelle prossime ore, Josè Mourinho ora pensa al sostituto di Vina visto che il giocatore probabilmente ne avrà per delle settimane.

Con l’infortunio di Vina e senza Santon considerato ancora fuori rosa visti i problemi con gli esuberi come detto anche da Tiago Pinto in conferenza stampa, ora Mourinho ha il solo Calafiori, che sarà costretto a fare gli straordinari tra serie A e Conference League. Vedremo però se l’allenatore portoghese troverà il modo di far giocare diversamente la sua Roma.