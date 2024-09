Juventus-Psv Eindhoven, risultato in tempo reale (3-1)

Queste il tabellino in in vista della prima sfida di Champions delle ore 18:45, con i bianconeri a caccia di una vittoria da regalare a Thiago Motta, all’esordio in Champions.

Juventus-PSV, il tabellino:

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti (C) (dal 12′ st Danilo), Bremer, Cambiaso; Locatelli (dal 12′ st Thuram), McKennie (dal 30′ st Douglas Luiz); Gonzalez (dal 24′ st Weah), Koopmeiners, Yildiz (dal 24′ st Fagioli); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Motta.

PSV EINDHOVEN: Drommel; Ledezma (dal 41′ st Nagalo), Flamingo, Boscagli, Dams (dal 31′ st Mauro Junior,); Veerman (dal 17′ st Saibari), Schouten, Til (dal 17′ st Lang); Bakayoko, de Jong (C) (dal 31′ st Pepi), Tillman. A disposizione: Schiks, Smolenaars, Lang, Pepi, Mauro Junior, Driouech, Babadi, Land, Bresser, Saibari, Nagalo. Allenatore: Bosz.

Reti: al 21′ pt Yildiz, al 27′ pt McKennie, al 7′ st Nico Gonzalez, Saibari 93′

Ammonizioni: –

Recupero: 0′ pt, 3′ st