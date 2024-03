Juventus, report sull’allenamento | Solo personalizzato per Vlahovic

Lazio-Juventus, scatta l’ora di Kean

“La Juventus si è ritrovata oggi – mercoledì 20 marzo 2024 – al Training Center per un allenamento pomeridiano dopo i due giorni di riposo concessi dopo la sfida dell’Allianz Stadium di domenica contro il Genoa. Il gruppo – senza i tredici bianconeri convocati in Nazionale, ma arricchito numericamente dalla presenza dei giocatori della Next Gen non impegnati con le rispettive Selezioni – si è focalizzato sul possesso palla, prima di terminare la sessione odierna con una partitella. Per domani l’appuntamento è fissato per il mattino”.

E’ questo quanto riportato da Juventus. com che svela come Dusan Vlahovic abbia svolto allenamento personalizzato, che però salterà la sfida dell’Olimpico contro la Lazio.